Scott Disick (36) hatte während seiner On-Off-Beziehung zu seiner früheren Freundin Kourtney Kardashian (40) immer wieder mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen. Obwohl er sich deswegen mehrfach in eine Entzugsklinik einweisen ließ, bekam er die Sucht einfach nicht in den Griff. Nun scheint der 36-Jährige aber die Kurve gekriegt zu haben! Mit seiner aktuellen Freundin Sofia Richie (21) ist er clean, gesund und scheint glücklich wie nie zuvor zu sein. Grund genug, das Leben einfach mal zu genießen und sich zu belohnen: Zur Zeit genießen die beiden Turteltauben ihre Liebe auf einer Luxus-Jacht!

Auf jüngsten Paparazzo-Bildern ist das verliebte Paar an Bord einer üppigen Jacht am Hafen von Miami zu sehen. Die beiden kuschelten, was das Zeug hält und der Unternehmer ließ die hübsche Blondine gar nicht mehr aus den Augen. Das Pärchen verbrachte den ganzen Tag auf dem Schiffchen. Zusammen mit Freunden guckten sie sich später vom Bug aus den Sonnenuntergang an und genossen die romantische Atmosphäre.

In der Tat wirkt der Vater von Mason (9) mittlerweile deutlich gelöster und lockerer als noch vor ein paar Jahren. Für seine positive Grundstimmung machte Scott bereits im Sommer dieses Jahres seine junge Freundin verantwortlich. “Sie ist unglaublich”, schwärmte er im Interview mit Us Weekly. Die beiden hätten eine großartige Verbindung und sie würde ihn zu einem besseren Mann machen.

Dimitrios Kambouris/Getty Images Scott Disick und Kourtney Kardashian in Florida

MEGA Scott disick und Sofia Richie, November 2019

MEGA Scott Disick und Sofia Richie, November 2019

