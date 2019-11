Gänsehaut-Momente bei Dancing on Ice – dank Lina Larissa Strahl (21)! Gemeinsam mit ihrem Profi-Partner Joti Polizoakis (24) legte die "Bibi & Tina"-Schauspielerin in der heutigen Live-Show eine Performance aufs Eis, die verzauberte. Doch nicht nur Zuschauer im Saal waren geflasht von der emotionalen Kür zur Ballade "Total Eclipse Of The Heart" von Bonnie Tyler – auch die Juroren waren hin und weg: Judith Williams (47) kamen vor Rührung sogar die Tränen!

"Ab der ersten Sekunde hatte ich Gänsehaut", zeigte sich die Die Höhle der Löwen-Investorin total mitgenommen. "Man sieht bei dir, dass da eine junge Frau zwischen Ehrgeiz und Genuss ist. Keine Gier nach Erfolg", schwärmte sie. Mit dem Lied verbindet die brünette Beauty aber auch eine ganz persönliche Geschichte. "Dieser Song hat eine softe Stelle in meinem Heart. Ich war damals so in meinen Mathenachhilfelehrer verliebt. Er hat es nicht gemerkt – selbst als ich ihm Herzen geschickt habe", erinnerte sich die Jurorin mit einem Lächeln.

Getreu nach dem Motto "Das Beste kommt zum Schluss" regnete es für Lina und Joti ordentlich Punkte. Während Judith und Katarina Witt jeweils neun vergaben, bewertete Daniel Weiss (51) den packenden Auftritt sogar mit 9.5 Punkten. Mit insgesamt 27.5 galt das Paar folglich als das erfolgreichste des Abends.

Getty Images Judith Williams bei "Dancing on Ice"

Krick, Jens / ActionPress Lina Larissa Strahl und Joti Polizoakis bei "Dancing on Ice"

Instagram / _lina_official_ Lina Larissa Strahl, Schauspielerin

