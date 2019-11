Mariah Carey (49) feierte Thanksgiving im Kreise ihrer Liebsten! Die Sängerin hatte 2008 ihren Partner Nick Cannon (39) auf den Bahamas geheiratet. Während ihrer achtjährigen Ehe hatten sie die Zwillinge Monroe und Moroccan bekommen. Die beiden Kids sind mittlerweile acht Jahre alt und tauchen ab und zu auf Social-Media-Bildern ihrer Mama auf. Und auch von ihrem gemeinsamen Abend am Donnerstag teilte die Musikerin nun zuckersüße Schnappschüsse mit den Kleinen.

Am 29. November wurde in den USA und Kanada das Erntedankfest gefeiert – und auch Mariah hatte zu diesem Anlass ihre Familie zusammengetrommelt. Mit ihrem Ex posierte die 49-Jährige für ein goldiges Instagram-Foto mit ihren Sprösslingen. Natürlich war auch ihr Freund Bryan Tanaka (36) unter den vielen Gästen. Mit dem Tänzer geht der Bühnenstar schon seit 2016 aus.

Dass die Patchworkfamilie die Feiertage harmonisch samt Mariahs Ex und aktuellen Partner verbringen kann, bewiesen sie bereits im vergangenen Jahr. Die Truppe verbrachte Weihnachten ganz besinnlich im beliebten Skigebiet Aspen und alle strahlten auf Pics über beide Ohren.

