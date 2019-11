Man könnte vermuten, dass Chiara Ferragni (32) schon fast jeden Kleidungsstil ausprobiert hat. Nun schlüpfte die international erfolgreiche Mode-Influencerin aus Italien jedoch in einen BH, der ihre Fans zum Staunen brachte. Der Push-up-Effekt setzte die Rundungen der 32-Jährigen so traumhaft in Szene, dass ihre Community im Netz Stielaugen bekam. Die Blondine zeigt jetzt mehrere Aufnahmen von sich in ihrem neuen Lieblingskleidungsstück.

Auf Instagram postete Chiara Fotos und ein Video, in dem sie ein schwarzes Top mit Ausschnitt trägt. Der Push-up-BH lässt das Dekolleté der jungen Mama üppiger wirken, als ihre Follower es gewohnt sind. Chiara wirft ihre langen Haare mehrmals nach hinten und posiert von allen Seiten. Dazu schrieb sie: "Entdecke Push-up-BHs mit 32 Jahren."

Den Fans gefällt die modische Neuentdeckung, was sicher auch für ihren Mann Fedez (30) gilt. Mit dem Rapper ist Chiara seit 2016 zusammen. Die beiden heirateten im September 2018 und haben einen gemeinsamen Sohn namens Leone (1). Die Familie lebt in Mailand und Los Angeles.

chiaraferragni Chiara Ferragni in Mailand im November 2019

chiaraferragni Chiara Ferragni in Mailand 2019

chiaraferragni Rapper Fedez, Chiara und Leone Ferragni 2019

