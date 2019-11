Erneute Baby-News von Bekah Martinez! Die ehemalige US-Bachelor-Kandidatin fand nach ihrem Rausschmiss ihre große Liebe in Grayston Leonard. Die beiden machten gleich Nägel mit Köpfen – nur kurz nach ihrer Liebes-Offenbarung gab die Beauty auch schon ihre Schwangerschaft bekannt. Im Februar erblickte dann ihre kleine Tochter Ruth das Licht der Welt. Und der Wonneproppen kann sich jetzt über ein Geschwisterchen freuen: Denn Bekah ist wieder schwanger!

Das machte die Brünette jetzt mit einem zuckersüßen Instagram-Posting deutlich. Darauf posiert Behah mit ihrem Mädchen im Arm und ihrem Partner an der Seite in dicken Winterklamotten – und einem Überraschungs-Foto in der Hand. Die kleine Familie hält nämlich überglücklich ein Ultraschallbild in die Kamera. Bekah versah den Schnappschuss mit einem vielsagenden: "Dankbar."

Ob sich die Fans der Reality-TV-Bekanntheit nach der Geburt auch wieder über herrlich ehrliche Baby-Schnappschüsse freuen dürfen? Die Influencerin teilt nämlich gerne mal Pannen-Fotos von sich: Wie zum Beispiel ein Bild ihrer Kleinen, die sich mit dem Inhalt ihrer vollen Windel beschmiert hat.

Instagram / bekah Bekah Martinez, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrer Tochter Ruth

Anzeige

Instagram / bekah Ruth Ray De La Luz Leonard im Juli 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de