Baby-Freuden im Hause Lutz! Vor zwei Jahren fand der einstige Twilight-Star Kellan Lutz (34) die Liebe seines Lebens – und zwar in Brittany Gonzales. Im September 2017 gab der Emmett-Cullen-Darsteller bekannt, seine Freundin auch heiraten zu wollen – kurz vor Thanksgiving hatten sich die frisch Verlobten auch bereits das Jawort gegeben und die frohe Botschaft an dem Feiertag öffentlich gemacht. Zwei Jahre später geben die überglücklichen Eheleute bereits die nächsten freudigen News bekannt: Sie erwarten ein Baby!

Dieser Post auf Kellans Instagram-Account dürfte für jede Menge virtuelles Herzrasen sorgen, denn: Darin gibt der Schauspieler die Neuigkeit bekannt! "Es gibt so viel, für das ich dieses Jahr dankbar bin. Ich bin so stolz auf meine Frau Brittany und so aufgeregt, dass unsere kleine Familie bald zu einer dreiköpfigen wird", lässt der 34-Jährige wieder in einem Thanksgiving-Post eine Bombe platzen!

Süßer als die Bildunterschrift ist höchstens das Foto, das sowohl der Bald-Papa als auch die werdende Mutter veröffentlichen: Das Bild zeigt das Paar in zueinander passenden Jeansjacken mit Fellkragen. Dabei halten die sich küssenden Turteltauben ein Kinderjäckchen im selben Stil in die Kamera! "An diesem Tag vor zwei Jahren hatten wir eine kleine Überraschung zum Teilen. Wir können es nicht erwarten, dich zu treffen, kleiner Lutz", freut sich Brittany auf ihrem Account!

Instagram / brittanylynnlutz Kellan und Brittany Lutz' Hochzeitsverkündung 2017

Anzeige

Instagram / brittanylynnlutz Brittany und Kellan Lutz

Anzeige

Instagram / kellanlutz Kellan und Brittany Lutz

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de