Private Einblicke: Monacos Royal-Zwillinge feiern Geburtstag

Sie lässt sie hochleben! Fürst Albert II. von Monaco (65) hat zusammen mit seiner Ehefrau Fürstin Charlène (45) zwei Kinder: die Zwillinge Jacques (9) und Gabriella (9). Aus vorherigen unehelichen Beziehungen hat er zudem noch weiteren Nachwuchs: mit der Kellnerin Tamara Rotolo seine Tochter Jazmin Grace Grimaldi (31) und mit der Ex-Stewardess Nicole Coste (52) den Sohn Alexandre Grimaldi-Coste (20). Anlässlich des neunten Geburtstags von Gabriella und Jacques postet ihre Schwester Jazmin nun eine niedliche Bilderstrecke!

Zum Ehrentag ihrer jüngeren Geschwister teilt die Schauspielerin auf Instagram einige süße Schnappschüsse, auf denen sie gemeinsam mit den royalen Sprösslingen in die Linse strahlt. Damit begeistert sie ihre Fans: "Ihr seht alle so wunderschön aus. So ein glücklicher Vater, euch alle zu haben! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an die wunderschönen Zwillinge", kommentiert ein Follower die Pics. "Sie sind so bezaubernd. Alles Gute zum Geburtstag an deine Geschwister", schreibt ein weiterer.

Erst vor wenigen Wochen plauderte Alexandre aus, wie gut sich die royale Patchworkfamilie versteht: "Wir stehen uns alle sehr nahe. Wir haben eine SMS-Gruppe", erklärte er damals gegenüber Tatler. Besonders oft spreche er mit seinem Vater und Jazmin über Alberts Mutter Grace Kelly (✝52): "Wir reden sehr viel über sie wegen der Dinge, die wir gerade machen. Vor allem Jazmin, die in Hollywood in die Fußstapfen unserer Großmutter tritt."

Instagram / jazmingrimaldi Jazmin Grace Grimaldi mit ihren Geschwistern Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella und Alexandre

Getty Images Fürstin Charlène und Fürst Albert mit ihren Kindern Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques

Instagram / hshprincesscharlene Prinzessin Gabriella und Prinz Jacques am Nationalfeiertag in Monaco im November 2022

