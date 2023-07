Niereninfarkt: Fürst Alberts Tochter besorgt um ihren Freund

Das war sicherlich ein Schock! Jazmin Grace Grimaldi (31) geht schon seit einigen Jahren mit ihrem Ian Mellencamp durchs Leben. Die uneheliche Tochter von Fürst Albert II. von Monaco (65) hatte den Musiker 2016 kennengelernt und seitdem sind die beiden Turteltauben unzertrennlich. Sogar ein gemeinsames Lied haben die zwei bereits veröffentlicht. Doch nun ist Jazmin besorgt um ihren Ian: Er erlitt einen Niereninfarkt.

Davon postet er jetzt einen Video-Zusammenschnitt bei Instagram und berichtet seinen Followern, was passiert sei : "Ich hätte gedacht, dass ein 'Niereninfarkt' ein schlechter Witz ist, bis ich vor ein paar Tagen von Übelkeit und tiefen Schmerzen in meinem rechten Unterleib getroffen wurde." Er habe stundenlang Schmerzen gehabt, doch inzwischen gehe es ihm wieder besser. "Ich bin erleichtert, sagen zu können, dass die Niere überleben wird und dass ich jetzt wieder gesund zu Hause bin", schreibt er weiter. Unter den zahlreichen Genesungswünschen findet sich auch ein Kommentar seiner Jazmin: "Kein Ort, an dem ich lieber wäre als an deiner Seite, mein Krieger! Wir schaffen das. Das Leben wirft uns immer wieder Zitronen hin, aber wir schlürfen an der zuckerfreien Limonade!"

Ihren gemeinsamen Song promotete die Schauspielerin damals bei Instagram – und zwar pünktlich zum vierten Jahrestag des Paares. "Alles Liebe zum vierten Jubiläum mein Prince Charming, Rockstar, Superman! Ich bin so dankbar für dich, Ian! Ich liebe es, alles Schritt für Schritt mit dir anzugehen!", schrieb Jazmin fröhlich zu dem Posting.

