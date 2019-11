Auf den ersten Blick wirkt Chris Hemsworth (36) wohl einfach perfekt. Spätestens seit seiner Rolle als mächtiger Gott Thor in den eigenständigen Filmen sowie der Avengers-Reihe weiß jeder: Der Sexiest Man Alive von 2014 hat wirklich beachtliche Muckis! Doch der Hollywood-Sonnyboy bringt nicht nur einen gestählten Körper mit, sondern auch ein großes Herz. Erst kürzlich half er beispielsweise ehrenamtlich in der Schulkantine seiner Kinder aus. Aber auch Chris hat seine Fehler, wie seine Ehefrau Elsa Pataky (43) nun ausplauderte.

"Er hat zwar wirklich einen guten Sinn für Humor – aber wenn er wütend wird, wird er wirklich richtig wütend", betonte sie im Interview in der The Kyle and Jackie O Show. "Er hat dieses Gesicht, das er macht, wenn er morgens aufwacht und sauer ist. Seine Augenbrauen verzieht er dann immer auf eine ganz bestimmte Weise und dann weiß ich: 'Oh, Oh!'", schilderte Elsa weiter. Auch im Straßenverkehr gehöre Chris nicht gerade zur entspannten Sorte. "Einmal hat ein Mann eines unserer Kinder auf dem Fahrrad angehupt und Chris hat total die Fassung verloren und ihn angeschrien: 'Steig sofort aus deinem Wagen aus!'"

Chris' hitziges Gemüt sei jedoch nicht seine einzige Macke: Tatsächlich ist er zudem ein wenig "eitel"! "Er braucht morgens länger im Bad, als ich", verriet seine Gattin. Manchmal erwische sie ihn auch dabei, wie er sich selbst im Spiegel anschmachtet. Zudem verträgt der Hottie keine Kritik in der Küche: "Wenn er kocht, ist er dabei immer sehr kreativ. Manches von seinem Essen ist wirklich gut, aber manches davon bekommt man nicht runter!"

