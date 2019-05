Heldenhafter Einsatz auch im Alltag! In Avengers: Endgame kämpft Chris Hemsworth (35) gerade gegen das Böse. Dass der US-Amerikaner jedoch nicht nur ein Superheld, sondern auch ein Superdad ist, zeigt er immer wieder mit Postings und Geschichten aus seinem Papi-Alltag. Erst kürzlich offenbarte er, dass er seine Tochter im Disneyland für eine Attraktion größer geschummelt habe. Dafür steckte der Australier zwar ordentlich Kritik ein, dürfte für seine neuste Aktion aber mehr Zuspruch kassieren: Der Vater einer Tochter und zweier Zwillingssöhne half in der Schulkantine seiner Kinder aus!

Auf Instagram hielt Chris' Ehefrau Elsa Pataky (42) diese Aktion fest. In ihrem ersten Video trug er Boxen mit Lebensmitteln in die Schule in Byron Bay, einer Kleinstadt im Osten Australiens. "Ein anderer Vater, der heute in der Kantine hilft", kommentierte die dreifache Mutter die Aufnahme und fügte drei Emojis mit Handschlag hinzu. In den weiteren Clips filmte sie ihren Mann in der Kantine dabei, wie er gemeinsam mit anderen Eltern Essen zubereitete.

Beim Einpacken der Sushi-Rollen hatte der 35-Jährige sichtlich Spaß und stimmte das Kinderlied "Row Row Row Your Boat" an. Gegen seine Frau ließ er sich dann auf ein Battle ein, wer schneller beim Einrollen war. "Ich habe einen größeren Haufen als du", resümierte der Schauspieler voller Freude. Die anderen Eltern stellten am Ende schließlich fest, dass Chris sich gar nicht so schlecht angestellt habe. "Nicht schlecht? Wir haben dominiert! Dominiert", witzelte der Hollywood-Star.

Media-Mode / Splash News Chris Hemsworth, Elsa Pataky und ihre Kinder in Australien

Actionpress/ enewsimage Elsa Pataky und Chris Hemsworth bei der "Avengers: Endgame"-Premiere, 2019

Instagram / elsapatakyconfidential Chris Hemsworth mit seinem Sohn

