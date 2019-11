Seit dieser Woche stehen das Model Brenda Patea (26) und der Tennis-Profi Alexander Zverev (22) öffentlich zu ihrer Liebe – die ersten süßen Impressionen ihrer Beziehung gab es jetzt im Netz zu bewundern! Im Oktober haben sich die frisch Verliebten in Paris kennengelernt, laut Brenda habe es sehr schnell gefunkt. So schnell, dass sie derzeit zusammen im Urlaub in Mexiko sind. Beide haben im Netz Couple-Pics von der Traumreise gepostet!

Als Location für ihre gemeinsamen Instagram-Story-Schnappschüsse suchten sich Alex und Brenda ein Boot aus, mit dem sie übers Meer schippern. Eng aneinander gekuschelt genießen sie sichtlich die Zeit zusammen. Auf einem der Fotos schauen sie sich beispielsweise einen romantischen Sonnenuntergang an. Wie die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin im Interview mit Gala ausplauderte, seien solche Momente selten. Sie verbringe ständig Zeit mit Shootings und Alex mit Tennisturnieren, die rund um den Globus verteilt stattfinden.

Bisher hätte man anhand der Social-Media-Feeds der Turteltauben annehmen können, dass sie Single seien. Während der Hamburger viele Pics mit Tennis-Kollegen und Freunden postete, ist Brenda meist allein in Model-Pose zu sehen gewesen. Die ersten Paar-Fotos in ihren Storys waren 24 Stunden nach der Veröffentlichung verschwunden.

Instagram / alexzverev123 Brenda Patea und Alexander Zverev im November 2019

Instagram / brendapatea Brenda Patea im August 2019

Instagram / alexzverev123 Alexander Zverev, Tennis-Spieler

