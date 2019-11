Neues von Bauer sucht Frau International-Hottie Marco Bentzien! In der vergangenen Staffel der Kuppelshow nahm der Landwirt die Zuschauer mit auf seine Suche nach der Frau fürs Leben. Am Ende entschied er sich für Beauty Vanessa – zwischen den beiden sprühten anfangs auch ordentlich die Funken. Mittlerweile gehen die beiden nach einigem Hin und Her aber wieder getrennte Wege. Doch wie sieht es mit seinen anderen beiden Bewerberinnen aus: Hat Marco noch Kontakt zu Antonia oder Sabrina?

Der Nature-Coach hatte beide Frauen vor Vanessa nach Hause geschickt – das scheint die Teamleiterin in der Energiewirtschaft ihm aber nicht mehr übelzunehmen: "Mit Sabrina habe ich ein ganz bisschen Kontakt, rein freundschaftlich", verriet der Hobby-Bergsteiger Promiflash. "Das ist vielleicht eine Nachricht pro zwei Monate. Es ist jetzt nicht wahnsinnig tief greifend, aber wir sind, glaube ich, alle froh um die Zeit, die wir zusammen hatten", schilderte Marco weiter. Die Blondine habe ihn sogar noch einmal in Chile besuchen wollen, aber das kam bisher nie zustande.

Und wie sieht es mit Ex-Kandidatin Nummer drei aus? "Mit Antonia gar nicht mehr, das ist relativ schnell abgebrochen", offenbarte der 34-Jährige und betonte: "Das hat aber keine böse Absicht, von beiden Seiten nicht. Das ist einfach nur eingeschlafen und jeder hat sich wieder seinem Leben gewidmet." Trotzdem habe er ein Erinnerungsstück an die Pharmareferentin behalten: "Was mich noch mit Antonia verbindet: Dass ich ab und zu noch ihren Hut trage, der wirklich sehr schön ist."

TVNOW / Tobias Strempel Bauer Marco aus Chile

Sonstige Marco Bentzien, TV-Landwirt aus Chile

TVNOW / Tobias Strempel Marco, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat

