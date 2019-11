Jetzt gibt er schon wieder Vollgas in Sachen Komplimente! Obwohl sich Tristan Thompson (28) und Khloe Kardashian (35) nach dessen wiederholtem Seitensprung im Februar getrennt haben, scheint der Basketballer das Kapitel einfach nicht abschließen zu wollen: Er macht der Mutter seiner Tochter True Thompson (1) am laufenden Band Geschenke – erst kürzlich in Form eines XL-Diamanten – und hält sich auch mit verbalen Präsenten nicht zurück. Jetzt versuchte der Sportler wieder, seinen Charme spielen zu lassen!

Beim Anblick von Khloes Instagram-Foto konnte sich der einstige Fremdgeher einfach nicht zurückhalten: Das Good-American-Werbebild, das seine Ex im weißen Body im Garten zeigt, kommentierte der 28-Jährige mit eindeutigen Worten. "Wow! Perfektion! Wow!", staunte Tristan und fügte außerdem noch einige Emojis hinzu, die seine Bewunderung weiter untermalten. Dieser Annäherungsversuch kam nur wenige Wochen nachdem er die 35-Jährige einen "wunderschönen Diamanten" genannt hatte!

Was Khloe nun letztendlich auch davon hält – ihre Fans waren außer sich. "Bitte nimm ihn niemals zurück", "Ich vermute mal, du hast nicht zu schätzen gewusst, was du hattest, bis du es verloren hast" und "Hör auf", waren nur drei Rückmeldungen von Followern, die Tristans Worte absolut nicht guthießen!

Getty Images Khloe Kardashian, Geschäftsfrau

Anzeige

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson, Sportler

Anzeige

Getty Images Khloe Kardashian, Reality-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de