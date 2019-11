Christin Kaeber könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Die Influencerin machte im Oktober öffentlich, dass sie bald zum ersten Mal Mutter wird. Zusammen mit ihrem Partner Leons genießt die schöne Netz-Bekanntheit ihre Schwangerschaft. Derzeit turtelt das Paar verliebt im Urlaub und hält seine Community mit zuckersüßen Pärchen-Aufnahmen auf dem Laufenden. Nun widmet Christin ihrem Schatz einen sehr emotionalen Instagram-Post: Sie macht ihrem Liebsten eine romantische Liebeserklärung!

Auf Instagram teilt die schöne Polizistin mehrere verliebte Pärchen-Schnappschüsse mit ihrem Leons. Darauf laufen die Turteltauben aneinandergeschmiegt einen weißen Sandstrand auf Mauritius entlang in farblich passenden, hellen Outfits. "Hand in Hand ein Leben lang. Leons, du gibst mir alles, was ich mir jemals erträumt habe", schwärmt die Schwester von Liz Kaeber (27) in der Bildunterschrift.

Obwohl Leons und Christin erst seit Kurzem ein Paar sind, hat die Schwangerschaft die Bald-Eltern offenbar noch enger zusammengeschweißt. Als die Instagram-Queen ihrem Liebsten von ihrem Baby unterm Herzen erzählt hatte, sei er "positiv geschockt" gewesen: "Eine schönere Nachricht hätte er sich nicht vorstellen können", so die Beamtin im Promiflash-Gespräch.

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Freund Leon

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber und ihr Partner Leons

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber mit ihrem Freund Leons, Oktober 2019

