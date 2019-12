Die Zigaretten sind Schuld! Im Leben von Mimi Fiedler (44) läuft es momentan eigentlich wie am Schnürchen. Gestartet hat sie ihr Jahr 2019 mit der standesamtlichen Hochzeit mit Otto Steiner (56). Im Sommer folgte der nächste Erfolg für die hübsche Schauspielerin: Die VOX-Serie Nachtschwestern, in der sie mit der Figur Nora eine Hauptrolle ergattern konnte, geht in die zweite Staffel. Allerdings gibt es ein Thema, mit dem die Schauspielerin nach eigenen Angaben doch zu kämpfen hat – und das ist ihr Gewicht!

Im Gespräch mit der Bild am Sonntag gab Mimi zu, dass ihre Gewichtszunahme von elf Kilo dadurch käme, dass sie mit dem Rauchen aufgehört hat. "Ich habe ein richtiges Pläuzchen bekommen", gestand sie ganz offen. Es hätten deshalb sogar viele über eine mögliche Schwangerschaft der 44-Jährigen spekuliert. Bild hatte die Brünette zu diesen Gerüchten ein Foto gesendet, auf dem sie sich ihr rundes Bäuchlein hält. Allerdings dementierte sie die Baby-News damit ganz ironisch: "Ich kann mit Freude verkünden, dass ich Zwillinge erwarte. Sie werden Pizza Salami und Calzone mit Extra-Käse heißen!“ Obwohl Mimi ihre Gewichtszunahme ganz locker mit Humor nimmt, würde sie den ungewollten Pfündchen trotzdem ab sofort mit einer Ernährungsumstellung den Kampf ansagen.

Mit ihrem neuen Ehemann hat das TV-Gesicht zusammen sechs Kinder. Das Babykriegen wolle sie deshalb künftig lieber ihrer ältesten Tochter überlassen. "Ihre Kinder leihen wir dann aus und geben sie abends wieder zurück", scherzte sie im Telefon-Interview.

ActionPress Mimi Fiedler, Februar 2019

Anzeige

ActionPress Mimi Fiedler, November 2017

Anzeige

wcrART/ActionPress Otto Steiner und Mimi Fiedler bei der UFA Night in Köln im Mai 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de