Seit der ersten Folge der britischen Ausgabe von Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! gilt Caitlyn Jenner (70) als absolute Favoritin. Sowohl Zuschauern als auch den anderen Bewohnern des Dschungelcamps dürfte es besonders gefallen, wie offen und authentisch sich der Reality-Star präsentiert. Die 70-Jährige plaudert gerne aus dem Nähkästchen – und scheut sich offenbar auch nicht davor, die Karten auf den Tisch zu legen.

Bei einer Fragerunde im Rahmen der Sendung zeigte sich Caitlyn allerdings ungewohnt wortkarg und überließ es eher den Zuschauern, eine Schlussfolgerung zu ziehen. Als sie nämlich gefragt wurde, welches ihr liebstes Körperteil sei, antwortete sie: "Mein Lieblingsteil an meinem Körper ist – ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Na ja, lasst mich so viel sagen: Es hat sich in den letzten fünf Jahren geändert. Und den Rest könnt ihr euch denken." Fans des TV-Gesichts dürfte wohl klar sein, was genau es damit gemeint hat...

Die US-Amerikanerin verkündete im Jahr 2015 öffentlich, eine Transfrau zu sein. Zwei Jahre später unterzog sie sich einer Geschlechtsanpassung. Seitdem ist sie nicht mehr als Bruce, sondern als Caitlyn bekannt.

ActionPress Caitlyn Jenner im November 2019

Getty Images Caitlyn Jenner im April 2019

Actionpress & Getty Images Collage: Caitlyn Jenner heute und früher als Bruce (r.)

