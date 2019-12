Liebe ohne Kinderwunsch! Erst seit Kurzem hat Sänger Marc Terenzi (41) eine neue Frau an seiner Seite: Die Stylistin Viviane Ehret-Kleinau. In der Berlinerin scheint der gebürtige US-Amerikaner die perfekte Partnerin gefunden zu haben, die er sogar schon seiner Ex-Frau Sarah Connor (39), der Mutter zwei seiner Sprösslinge, vorgestellt hat. Der Entertainer hat insgesamt vier Kinder und ist damit rundum zufrieden. Für das frisch verliebte Paar ist deshalb klar: Es wird keinen weiteren Nachwuchs geben!

Angesichts der Promo-Arbeiten zu Marcs neuem Song "No Trouble At All" traf Promiflash den Musiker und seine Liebste für ein Interview. Auf die Frage, ob sie ihre Familie womöglich vergrößern wollen, kam von Viviane ein klares "Nein!". Marc schloss sich der Meinung seiner Partnerin sofort an: "Das Ding ist, ich habe genug Kinder. [...] Jetzt mit 41 Jahren noch ein Kind zu bekommen, macht keinen Sinn. Aber wir haben genug schöne Kinder in unserem Leben und ich finde die große Familie, die wir haben, geil." Viviane fügte ergänzend hinzu, dass sie trotz der unterschiedlichen Jahrgänge der Kinder alle ein super Verhältnis zueinander hätten.

Mit seiner Viviane hat der Sänger anscheinend einen Volltreffer gelandet. Ursprünglich wollte der Frauenschwarm gar keine neue Beziehung mehr eingehen: "Ich wollte eigentlich Single bis zum Ende meines Lebens bleiben, aber dann kam sie. Es passt alles und ich sehe eine Zukunft." Er sei vor allem von ihrer Intelligenz und Eleganz beeindruckt.

Wehnert, Matthias Viviane Ehret-Kleinau bei SIXX PAXX-Show

Hauter, Katrin Marc Terenzi und seine Freundin Viviane in der Finca & Bar Celona 2019

Instagram / marc_terenzi Marc Terenzi, Sänger

