Die Sorge um Madonna (61) reißt nicht ab! Eigentlich hätte die Queen of Pop dieses Wochenende im Rahmen ihrer "Madame X"-Tour in Boston auf der Bühne stehen sollen, doch dann kam alles anders als geplant. Aus gesundheitlichen Gründen hat die "Like A Virgin"-Interpretin die drei Gigs in der US-Ostküsten-Stadt abgesagt, sie habe "überwältigende Schmerzen". Nun hat Madonna auch ihre Konzerte in Paris und London verschoben.

Auf ihrer offiziellen Website Madonna.com wurde am Freitag verkündet: "Die 'Madame X'-Tour wird am 12. Januar in Lissabon neu gestartet, wo Madonna bis zum 23. Januar acht ausverkaufte Shows spielen wird. Dann geht es nach London", lautete der Anfang des Statements. Der ursprünglich für den 26. Januar vorgesehene Termin in der britischen Hauptstadt werde aber auf den 16. Februar verlegt – aufgrund von Produktionsproblemen.

Wenige Stunden später erfolgte eine weitere Bekanntgabe im Netz: "Aufgrund von Produktionsproblemen wurden die ersten beiden Tourdaten in Paris, die ursprünglich für Mittwoch, den 9. Februar und Dienstag, den 16 Februar, geplant waren auf März verschoben." Von gesundheitlichen Problemen der Sängerin war nicht die Rede.

Getty Images Madonna beim Women's March On Washington 2019

Getty Images Madonna bei den Billboard Music Awards 2019

Getty Images Madonna, Queen of Pop

