Wie schafft es Andrea Berg (53) nur, das Lampenfieber vor ihren Auftritten zu bekämpfen? Am vergangenen Freitag startete ihre große "Mosaik"-Tour. In den kommenden sechs Monaten wird die Sängerin insgesamt 30 Shows zum Besten geben und ihre Fans begeistern. Als alter Showhase hat die 53-Jährige sogar ein Rezept, wie sie sich auf ihre Gigs vorbereitet – nämlich mit Handarbeit: Vor Beginn der Events greift sie zu Nadel und Wolle!

Im Interview mit Bild sprach die Musikerin unter anderem darüber, was sich hinter den Kulissen ihrer Shows abspielt. Um vorher ein wenig zu entspannen, hat sie ein besonderes Ritual: Sie strickt. "Dabei kann ich in mich gehen und in Gedanken noch mal alle Lieder durchsingen", erklärte sie. "Gerade stricke ich an ein paar Wollsocken für meinen Freund DJ Ötzi", führte die "Diese Nacht ist jede Sünde wert"-Interpretin fort.

Auch bei ihren Kostümen für ihre Performances legt die Künstlerin sogar selbst Hand an. So hat sie auch ihre High Heels selbst verziert. "Ich habe jeden einzelnen Glitzerstein persönlich auf die Schuhe geklebt", offenbarte die Krefelderin stolz.

ActionPress Andrea Berg beim "ZDF Fernsehgarten" in Mainz im September 2019

ActionPress Andrea Berg beim "Schlagerboom 2019 - Alles funkelt! Alles glitzert!" im November 2019

ActionPress Andrea Berg bei "Willkommen bei Carmen Nebel" im September 2018

