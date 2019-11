Power-Wochen für Schlager-Ikone Andrea Berg (53)! Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für ihre "Mosaik"-Tour auf Hochtouren. Der Startschuss fällt am 29. November in Stuttgart, 30 Shows hat die 53-Jährige in insgesamt sechs Monaten vor sich. Mit ihrer Musik und reichlich Outfits im Gepäck will sie ihre Fans begeistern. Dafür möchte die Sängerin vor allem körperlich in Top-Form sein und nimmt für ihr Ziel auch so einiges in Kauf!

"Das, was bei dir Hammer ist, das unterstreiche", betont Andrea gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Für sie sind es ihre langen Beine, die sie gern in Szene setzt. Dass sie so perfekt aussehen, hat auch einen Grund. Täglich steht sie eine Stunde auf dem Crosstrainer oder auf dem Laufband, danach absolviert sie eine Einheit Krafttraining. "Sechs Wochen vor der Show gibt es auch keine Nudeln mehr, da gibt es auch keine Pizza mehr, da gibt es keine Maultaschen, keine Spätzle, keine weißen Brötchen, gar nichts", verrät sie jetzt.

Bereits seit über zwei Jahrzehnten steht Andrea auf der Bühne. Mit Songs wie "Du hast mich tausendmal betrogen" und "Die Gefühle haben Schweigepflicht" hat sie sich in der Schlagerwelt einen berühmten Namen gemacht. In den meisten Fällen lässt sie sich durch ihre eigenen Lebenserfahrungen zu Liedern inspirieren.

