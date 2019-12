Was für ein starkes Duo! Nur rund zwei Wochen Altersunterschied trennen Kim Kardashians (39) Tochter Chicago West (1) und Kylie Jenners (22) Spross Stormi Webster (1) – der Grundstein für eine tiefe Freundschaft zwischen den Cousinen ist also schon mal gelegt. Da auch ihre berühmten Mamis sich nah stehen, bekommen die KarJenner-Minis zum Glück viele Gelegenheiten, gemeinsam die Welt unsicher zu machen. Bei einer solchen Spieleverabredung ist vermutlich auch die Bilderreihe entstanden, die das Netz jetzt in Verzückung versetzte.

"Einfach durchklicken für pure Niedlichkeit", riet Kylie ihren Followern unter ihrem Instagram-Beitrag – und die Make-up-Mogulin hat nicht zu viel versprochen! Wischt man sich durch die kleine Bildergalerie, bietet sich ein wahrhaft putziger Anblick: Hand in Hand tapsen Chicago und Stormi durch einen lichtdurchfluteten Raum. Mit jedem Foto nähern die zwei sich immer weiter ihrem Ziel: einer Treppe! An den Stufen angekommen, helfen die einjährigen Mädels sich gegenseitig hoch – und meistern das Hindernis am Ende mit Bravour.

Ihre Fans sind natürlich hin und weg. "Mein Herz! Ich kann nicht mehr" und "Beste Freundinnen fürs Leben", schwärmen zwei Nutzer in den Kommentaren. Auch die Anzahl der Likes spricht Bände: Über fünf Millionen Mal wurde hier auf "Gefällt mir" geklickt.

Instagram / kimkardashian Chicago West und Stormi Webster

