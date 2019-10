Kim Kardashian hat allen Grund zu feiern! Der Reality-TV-Star ist aus der aktuellen Popkultur nicht mehr wegzudenken. Mit ihren Beiträgen auf ihren diversen Social-Media-Kanälen erreicht sie täglich rund 149 Millionen Follower. Am gestrigen Montag feierte die Unternehmerin nun ihren 39. Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass ließ es sich der Kardashian-Jenner-Clan nicht nehmen, ein paar rührende Worte an sie zu richten. Vor allem Schwester Kylie widmete ihr ein besonders süßes Statement im Netz.

Kylie Jenner sandte ihrer Schwester herzliche Geburtstagsgrüße via Instagram. Die 22-Jährige teilte auf ihrem Account ein Selfie, auf dem Kim und sie selbst zu sehen sind. Dazu schrieb sie ein paar berührende Zeilen: "Alles Gute zum Geburtstag wünsche ich meiner wunderschönen, großen Schwester. Ich bin gesegnet, dich in meinem Leben zu haben. Deine Liebe, Selbstlosigkeit und Loyalität sind unvergleichlich. Ich liebe dich in diesem Leben und darüber hinaus!" Kim wiederum kommentierte dieses emotionale Statement mit "Ich liebe dich so sehr".

Auch Kris Jenner gratulierte ihrer Tochter im Netz mit einer Bilderreihe, bestehend aus Kindheitserinnerungen mit Kim. "Happy Birthday meine wunderschöne Tochter. Danke, dass du dein Licht auf die Leute scheinen lässt, die du liebst", schrieb die 63-Jährige.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Reality-Sternchen

Getty Images Kim Kardashian im Oktober 2019

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian

