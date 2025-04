Kim Kardashian spielt die Zahnfee für ihre Tochter Chicago

Kim Kardashian (44) gibt einen niedlichen Einblick in ihren Alltag als Mama. Die US-Reality-TV-Bekanntheit lebt eigentlich ein Leben in luxuriösem Saus und Braus – doch offenbar ist dies nicht immer der Fall. So stand für die 44-Jährige nun eine Mission an, die viele Eltern nur allzu gut kennen: Für den Nachwuchs die Zahnfee spielen. In diese Rolle schlüpfte Kim nun für ihr Töchterchen Chicago (7), die einen Zahn verlor. Zu diesem besonderen Anlass schrieb die 7-Jährige der Zahnfee sogar einen niedlichen Brief. Als Belohnung legte ihre Mama ihr vier Dollar und eine kleine Karte unter das Kopfkissen, welches sie mit pinkem Glitzer bestreute. "Süße Träume. Die Zahnfee", stand auf dieser unter anderem geschrieben, wie Kim nun in ihrer Instagram-Story zeigte.

Im Februar feierte Chicago, die auf den Spitznamen Chi hört, ihren siebten Geburtstag. Zu diesem besonderen Anlass schmiss Kim ihrer Tochter eine coole Party im Western-Style. Alle Gäste trugen Cowboy-Outfits, es gab bunte Piñatas und die passende Location. Zu Chis großem Tag war natürlich die gesamte Familie des Kardashian-Jenner-Clans anwesend. Oma Kris Jenner (69) schwärmte von ihrer Enkelin an ihrem Geburtstag. "Du bist ein strahlendes Licht in unser aller Leben", beschrieb sie Chicago, die von vielen als Ebenbild ihrer Mutter Kim in jungen Jahren beschrieben wird.

Chicago ist Kims drittes gemeinsames Kind mit ihrem Ex-Mann Kanye West (47). Zudem bekamen die Unternehmerin und der umstrittene Rapper noch North (11), Saint (9) und Psalm (5). Die beiden waren von 2014 bis 2022 miteinander verheiratet. Inzwischen pflegen sie jedoch kein gutes Verhältnis mehr miteinander. Vor allem Kanye schreibt mit fragwürdigen Aktionen und Aussagen immer wieder Negativ-Schlagzeilen. So wollte er nach eigenen Aussagen offenbar gar keine Kinder mit Kim. "Ich wusste schon nach zwei Monaten, dass ich keine Kinder mit dieser Person bekommen will, aber das war nicht Gottes Plan", erklärte der 47-Jährige vor wenigen Tagen in dem Podcast "Off the Record" und schockierte damit.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashians Zahnfee-Notiz an ihre Tochter Chicago, April 2025

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye West mit ihren Kindern

