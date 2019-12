Bei Bauer Kai und seiner Philine von Bauer sucht Frau ist leider kein Happy End in Sicht! In der 15. Staffel der Kult-Kuppelshow lernten sich der Ackerbauer und die gelernte Köchin zwar kennen, aber offenbar nicht lieben. Dabei lief während der Hofwoche zunächst alles wie geschmiert bei den beiden. Philine verstand sich sogar bestens mit Kais Sohn Pascal. Dennoch hat die Brillenträgerin eine Sache an dem Landwirt auszusetzen: Kai feiert ihr schlichtweg zu viel!

In der großen Wiedersehens-Folge der beliebten Kuppel-Sendung trifft das Duo erstmals seit Wochen wieder aufeinander. Die beiden hätten sich zwar nach der gemeinsamen Woche auf Kais Hof noch zweimal gesehen, ein Paar seien sie aber nicht, erklärt der Landwirt aus Hessen. "Ich denke, wir haben generell halt unterschiedliche Vorstellungen, was die Richtung angeht. Er arbeitet natürlich viel, aber wenn er gerade mal nicht arbeitet, dann feiert er auch viel. Und wenn er feiert, dann feiert er richtig – und so bin ich halt gar nicht", erklärt Philine im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (51) ihren Standpunkt.

Kai betrachtet das frühzeitige Ende ganz nüchtern. "Ich sag mal zum Schluss: Es hat halt nicht ganz gereicht, dass die Schmetterlinge rausgekommen sind", äußert er sich gelassen zu Philines Absprung. Dass die zwei sich nach der gemeinsamen Zeit wiedersehen, finden sie aber trotzdem "schön", wie sie einstimmig bestätigen.

