Sarah Hyland (29) trauert um ihren Cousin Trevor! Die Schauspielerin offenbarte Anfang Dezember 2018 die schreckliche Nachricht: Der 14-Jährige war bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen. Ein betrunkener Fahrer war mit hoher Geschwindigkeit in das Auto ihres Onkels gerast – Trevor war sofort tot, sein Vater musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. An seinem ersten Todestag erinnert sich die 29-Jährige nun an das verlorene Familienmitglied.

In ihrer Instagram-Story schreibt Sarah: "Genau vor einem Jahr wurde mein kleiner Cousin von einem betrunkenen Fahrer getötet. Sinnloses und unverantwortliches Handeln hat eine wunderbare Seele von uns genommen." Jeffrey Eggerling wurde damals als Verursacher des Unfalls gefasst, nachdem er versucht hatte, Fahrerflucht zu begehen. Der 37-Jährige war zuvor bereits zweimal wegen Trunkenheit am Steuer von der Polizei festgenommen worden.

Im September fällte ein Richter dann das Urteil über den Angeklagten, der ursprünglich auf unschuldig plädiert hatte: Wie People berichtete, wurde er zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt.

