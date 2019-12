"Ausgesucht, gesehen und festgehalten" – so beschreiben Melissa und Philipp ihren Weg zur Ehe, der vielen zunächst sehr unkonventionell erscheinen mag. Bei Hochzeit auf den ersten Blick wird das Pferd von hinten gezäumt: Nach monatelangen psychologischen Analysen und dem anschließenden Jawort begann für die beiden Hamburger das Experiment so richtig – und anscheinend mit vollem Erfolg. Die Yoga-Liebhaberin und der Boxer sind bis jetzt überglücklich zusammen. Das findet auch Philipps Schwester Laura: Sie hat Melissa schon ganz fest in ihr Herz geschlossen!

"Die neue Situation mit Melissa in unserem Leben finde ich gar nicht seltsam, weil ich das Gefühl habe, ich kenne sie schon Jahre. Sie passt einfach so perfekt in unsere Familie rein, dass sie einfach gar keine Fremde für uns ist", schwärmt Laura von ihrer Schwägerin. In der sechste Sendung der Kuppelshow trifft sie sich mit dem Pärchen und macht aus ihrer Sympathie für Melissa auch kein Geheimnis: "Ich bin voll froh, dass du es bist und nicht so eine komische andere. Man weiß ja nicht, was gekommen wäre. Aber dass dann doch so was Zauberhaftes kommt und entsteht, damit hätte niemand gerechnet", sagt sie zu der 26-jährigen Erzieherin.

Ihr Bruderherz habe ihrer Meinung nach einen gewaltigen Entwicklungssprung hinter sich: "Philipp hat sich schon sehr verändert. Früher war er immer eher kühl und distanziert. Jetzt mit Melissa zeigt er, dass er sie mag und hält Händchen. Ich finde das richtig süß", freut sich Laura.

