Tyga (30) sendet Grüße vom Krankenbett! Momentan tourt der Rapper um die Welt und absolvierte dabei zuletzt einen Auftritt in Saudi Arabien. Dort sprang der Amerikaner am vergangenen Sonntag noch über die Bühne und gab unter anderem seinen Song "Ayo" zum Besten. Doch kurz darauf fühlte sich Tyga offenbar nicht mehr ganz so fit: Er meldete sich nun aus einem Krankenhaus!

In seiner Instagram-Story postete der 30-Jährige ein Foto und einen Clip aus einem Patientenbett in einer Klinik in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Auf den Bildern ist der Rapper mit Mundschutz und einem Infusionszugang zu sehen. Was ihm jedoch genau fehlt, verriet er nicht, sondern schrieb lediglich: "Vielen Dank an die Ärzte in Abu Dhabi, dafür, dass sie mich bestens versorgt haben!"

Trotz der guten medizinischen Betreuung scheint der "Taste"-Interpret vorerst nicht genügend Kraft für weitere Konzerte aufbringen zu können: Seine anstehenden Auftritte wurden laut Ticketmaster abgesagt. Die Musik-Events in Hamburg und Frankfurt sollen jedoch bereits im Mai 2020 nachgeholt werden! Die genauen Termine wurden allerdings noch nicht veröffentlicht.

Getty Images Tyga bei einem Auftritt in Jeddah, 2019

Anzeige

Instagram / tyga Tyga im November 2019

Anzeige

Greg Doherty/Getty Images Tyga, US-Rapper

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de