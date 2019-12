Große Enttäuschung bei Bauer Christian! Gleich zu Beginn der diesjährigen Bauer sucht Frau-Staffel war er hin und weg von einer einzigen Frau: Christina. Sie war diejenige, die er mit zur Hofwoche genommen hatte, und anfangs sah es auch noch ganz rosig für den Ackerbauern aus. Bei Christina entwickelten sich letztlich jedoch keine ernsthaften Verliebtheitsgefühle – und so beendete sie die kurze Romanze prompt per WhatsApp!

"Es war alles toll, die Woche war super und ein paar Tage später verhielt sie sich anders mir gegenüber. [...] Dann kriegt man morgens um halb sieben eine WhatsApp mit der Nachricht: 'Ja nee ist nicht' [...] Dass sie das nur per WhatsApp schreibt, denkt man eigentlich nach so einer Woche nicht", berichtete der Bauer sichtlich traurig bei Bauer sucht Frau – Das große Wiedersehen. Miteinander gesprochen haben die beiden bislang nicht, was auch der Grund dafür sei, dass Christian ziemlich enttäuscht von seiner Herzdame ist.

Gegenüber Inka Bause (51) schüttete der Niedersasche sein Herz aus: "Ich wollte sie auch besuchen kommen und immer, wenn das Thema aufkam, hat sie abgeblockt. Sie gibt nichts von ihrem Leben preis. Ich weiß nicht mal, wo sie wohnt." Der Grund dafür scheint klar zu sein, denn Christina gibt in der Sendung zu, dass sich ihrerseits leider keine Gefühle aufgebaut haben.

