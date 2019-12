Adeline Norberg fühlt sich manchmal, wenn sie mit ihrem Papa Michael Wendler (47) und seiner Freundin Laura (19) unterwegs ist, wie das fünfte Rad am Wagen. Eigentlich versteht sich die Blondine gut mit ihrer Stiefmutter in spe, die nur wenige Monate älter als sie selbst ist. Immer mit den beiden Zeit zu verbringen, scheint ihr manchmal aber auch keinen Spaß zu machen: Bei Goodbye Deutschland hatte sie zumindest wenig Lust, mit der Liebsten ihres Vaters und ihm shoppen zu gehen!

In der Vox-Sendung wollte die 19-Jährige sich neue Stiefel für den Videodreh zu "Einer liebt immer mehr" von ihrem Freund aussuchen. Mit von der Partie sollte dabei auch Adeline sein, die sich aber ganz schön überflüssig vorkam: "Das sind so Situationen, in denen ich mich unnötig am Platz fühle. Die beiden suchen Stiefel, ich nicht. Dass sie mich immer mitschleppen müssen, da habe ich nicht so einen großen Bock drauf", fand sie harte Worte noch im Schuhladen.

Trotz der guten Beziehung, die alle drei miteinander haben, fühlte sich die Schülerin auch mal vernachlässigt von ihren getrennten Eltern: "Ich bin jetzt nicht eine Person, die nach Aufmerksamkeit schreit. Aber ab und zu wäre es schön, ein bisschen Liebe, Aufmerksamkeit, Geborgenheit zu fühlen und nicht immer dieses ganze Hin und Her", offenbarte sie schließlich im Interview ihre Gefühle. Mittlerweile habe sie das Liebes-Aus von Michael und Claudia Norberg verarbeiten können – und ihrer Mama eine Stütze sein wollen, wie sie im Promiflash-Interview verriet.

Instagram / adelinenorberg2019 Adeline Norberg im Oktober 2018

Anzeige

TVNOW / Marcus Seesing Michael Wendler, Adeline Norberg und Laura M.

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Claudia Norberg im September 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de