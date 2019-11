Eine "Stiefmutter", mit der man auch mal ein cooles Sonnenuntergangs-Selfie machen kann – darüber kann sich Michael Wendlers (47) Tochter Adeline Norberg freuen. Nur ein Jahr ist die Blondine jünger als die Freundin ihres Papas. Während die Liebelei von Laura (19) und Michael in der Öffentlichkeit für viel Spott sorgt, stellte Adeline in der Vergangenheit schon mehrfach klar, mit der 19-Jährigen gut auszukommen. Das bekräftigte sie jetzt mit einem weiteren Social-Media-Post: Sie und Laura verbrachten ihren Nachmittag mit einem gemeinsamen Foto-Shooting!

"Nutze die goldene Stunde für dein Selfie", schrieb Adeline auf Instagram zu dem Schnappschuss der beiden. Darauf posieren sie und die Abiturientin zusammen – und machen dabei den Eindruck, sich schon angefreundet zu haben. Auch Laura lud auf ihrem Profil das Bild hoch und versah es mit einem Herz-Emoji. Nach den zahlreichen Turtel-Pics von ihr und dem "Sie liebt den DJ"-Interpreten freuen sich ihre Follower offenbar über die Abwechslung. "Eine schöner als die andere", kommentierte nicht nur ein User begeistert.

Und was Adelines Liebesleben betrifft: Für ihren Papa Michael gilt in der Patchwork-Familie gleiches Recht für alle. Wenn zwischen Adeline und ihrem zukünftigen Liebsten – wie bei Michael und Laura – ebenfalls 28 Jahre liegen würden, wäre das für ihn zu verkraften. "Ich würde ihr nichts ausreden. Wenn meine Tochter so empfinden würde und einen Mann liebt, der viel, viel älter ist als sie, hätte ich kein Problem damit", gab der Bühnenstar in einem Instagram-Livestream preis.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im September 2019

Instagram / adelinenorberg2019 Adeline Norberg im Oktober 2019

Instagram / lauramuellerofficial Michael Wendler mit seiner Tochter Adeline und Freundin Laura

