Sie können sich auch nach ihrer Trennung noch immer aufeinander verlassen! Obwohl Sarah (27) und Pietro Lombardi (27) schon lange kein Paar mehr sind, haben sie sich ihrem gemeinsamen SohnAlessio (4) zuliebe dafür entschieden, weiterhin befreundet zu bleiben. Und das scheint ziemlich gut zu funktionieren: Die Sänger feiern nicht nur regelmäßig zusammen Geburtstag – Sarah besuchte ihren Ex-Mann jetzt sogar nach seiner OP im Krankenhaus.

Pie wurde wegen eines Knorpelschadens am Knie operiert und gab bereits kurz nach dem Eingriff bei Instagram Entwarnung. Er versicherte seiner Community zunächst in einem Post, dass er alles gut überstanden hat und meldete sich dann sogar kurz persönlich in einer Story zu Wort. Noch etwas benommen verriet er, dass er Besuch von Sarah bekommen hat und schwenkte zum Beweis die Kamera auf die Musikerin. "Und gleich kommt auch noch Alessio dazu", freute sich der 27-Jährige Vater.

Auch Sarah äußerte sich auf ihrem Account. "So, ich habe jetzt, glaube ich, fast den ganzen Tag im Krankenhaus verbracht. Und hier liegt er", erzählte sie und konnte es nicht lassen, ihren Ex, der noch ein OP-Hemd trug, ein bisschen aufzuziehen. Das Video kommentierte sie nämlich mit den Worten: "Schickes Kleid, Herr Lombardi."

RHEINPRESS / ActionPress Pietro Lombardi im November 2019

Actionpress/ Ot,Ibrahim Sarah Lombardi beim Nutella Pop-Up Café Opening in Hamburg, August 2019

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi im Krankenhaus

