Hat Michael Wendlers (47) Liebste Laura (19) Probleme, sich in den USA zu verständigen? Die 19-Jährige und der Schlagersänger sind bereits seit über einem Jahr zusammen – und dass, obwohl es viel Spott und Kritik an der Beziehung und dem Altersunterschied von 28 Jahren gab. Seit Juli wohnt die 19-Jährige sogar bei Michael in seiner Wahlheimat in Cape Coral im US-Bundesstaat Florida. Dort selbstständig zu sein, falle ihr aber schwer, denn sie spricht kaum Englisch!

Dass Laura öfter mal die Worte fehlen, gab sie jetzt bei Goodbye Deutschland auf Vox zu: "Ich kann Englisch nicht gut. Hut ab an alle, die Fremdsprachen sprechen. Ich bin leider nicht so sprachbegabt. Wer spricht in Deutschland schon englisch?" Da ist es ungünstig, dass sie in Florida die Autowerkstatt-Drehlocation für das Video zu "Einer liebt immer mehr" ausmachen sollte – das traute sie sich schließlich aufgrund fehlender Englisch-Kenntnisse schließlich nicht. Glücklicherweise holte schließlich das Kamerateam die Erlaubnis für den Clip ein.

Der Auftrag dazu stammte vom 47-Jährigen, denn der Bühnenstar wolle seine Freundin dazu bringen, sich vor Ort besser zu verständigen und das Englisch so gleichzeitig zu üben: "Mir geht es hauptsächlich darum, dass ich der Laura eintrichtere, dass das unsere Heimat ist. Und ich sage ihr immer, sie kann auf jeden zukommen, auch wenn sie kein megageiles Englisch spricht. Ich versuche sie in Richtung Selbstständigkeit zu schubsen." Immerhin, das Interview dürfte im vergangenen Februar stattgefunden haben. Vielleicht hatte der Wendler mittlerweile mehr Erfolg mit seinem Vorhaben, Laura die Sprache näherzubringen.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Mai 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler im Oktober 2019

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im November 2019

