Cooler Partnerlook! Adam Levine (40) und seine Behati Prinsloo (31) geben seit über sieben Jahren ein absolutes Traumpaar ab. Mit ihren zwei süßen Töchtern, Dusty Rose (3) und Gio Grace (1), machten sie ihr Liebesglück komplett – und das namibische Topmodel will zukünftig sogar noch weitere Kinder mit dem Rockstar-Papa haben. Abseits des ganzen Familientrubels schafft sich das Ehepaar immer wieder Zeit zu zweit: So auch beim Basketballspiel in Los Angeles, wo sie in lässigen Outfits ihre Lieblingsmannschaft anfeuerten!

Paparazzi-Bilder zeigen das Paar am Sonntag bei einem Spiel der Los Angeles Lakers. Adam präsentierte seine volltätowierten Arme in einem weißen Rolling Stones-T-Shirt – selbst über dem Kragen lugten noch Reste seines Rückentattoos hervor. Seine hübsche Frau war in Jeans und Sneakers ähnlich sportlich gekleidet, machte jedoch mit der Aufschrift auf ihrem Pullover auf eine wichtige Sache aufmerksam: "Rettet die vom Aussterben bedrohten Nashörner", hieß der Slogan in orangener Schrift. Während des Spiels wichen die zwei Turteltauben nicht von einander ab und wirkten sehr vertraut.

Sie waren allerdings nicht die einzigen prominenten Gesichter im Publikum an diesem Abend. Unter anderem haben sich auch Denzel Washington (64) und sein jüngster Sohn Malcolm unters Volk gemischt. Auch das Vater-Sohn-Gespann genoss das Basketballspiel und hatte eine Menge Spaß in der ersten Reihe.

ActionPress Adam Levine und Behati Prinsloo, Dezember 2019

ActionPress Adam Levine und Behati Prinsloo, Dezember 2019

ActionPress Denzel Washington, July 2019

