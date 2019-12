Laura Müller (19) sorgt ein weiteres Mal für Trubel in der Netzgemeinde! Am Wochenende hatte die Influencerin ihre Fans mit einem süßen Update von der Weihnachtsfront beglücken wollen: Zusammen mit ihrem Freund Michael Wendler (47) posierte das Reality-TV-Sternchen vor dem geschmückten Christbaum und freute sich nach eigenen Angaben über die ersten winterlichen Festtage mit ihrem Partner. Doch der Gruß zum ersten Advent ging plötzlich komplett nach hinten los!

So war Lauras Followern ein Detail ihres Instagram-Beitrags ein Dorn im Auge: Viele fanden es merkwürdig, dass die Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin davon sprach, zum ersten Mal mit dem Schlagerstar Weihnachten zu feiern. Schließlich seien die beiden bereits länger als ein Jahr zusammen. "Also angeblich schon fast 1,5 Jahre zusammen und das ist nun das erste gemeinsame Weihnachtsfest? Die Fassade bröckelt immer weiter, ihr Lieben", kritisierte ein User, während ein anderer nachhakte: "Ich dachte, die wäre letztes Jahr Weihnachten auch schon drüben gewesen?"

Seitdem sie die Frau an der Seite des Musikers ist, hat Laura immer wieder mit Hate-Wellen zu kämpfen: Im Sommer wurde die 19-Jährige beispielsweise für ihre Yves-Saint-Laurent-High Heels angefeindet. "Wird dir sicherlich Papa Michael gesponsert haben. Selber hast du ja nichts, arbeitest nicht und lässt dich schön aushalten", feixte ein Follower.

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller im Juli

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller und Michael Wendler, Promipärchen

Anzeige

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Partnerin von Michael Wendler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de