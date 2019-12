Haarige Zeiten bei Anna Heiser! Eigentlich kennen die Bauer sucht Frau-Fans die Blondine ganz anders. Bei ihrer Hochzeit vor über einem Jahr verzauberte die gebürtige Polin die Zuschauer der Kuppelshow für Landwirte nicht nur mit einem wundervollen Prinzessinnenkleid, sondern auch einer traumhaften Hochsteckfrisur. Doch ausgerechnet ihre Haare machen ihr jetzt zu schaffen: Anna kämpft morgens im Bad mit ihrer Struwwelmähne.

In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Ehefrau von Bauer Gerald nun wohl direkt nach dem Aufstehen. Auf dem Foto hat die Auswanderin einen reichlich ratlosen Gesichtsausdruck aufgelegt. Der Grund dafür sind ihre strubbeligen Haare. "Und wie soll ich das jetzt durchkämmen?", fragte sich Anna zudem in ihrem Post. Allerdings scheint sie die Sache mit Humor zu nehmen: Sie fügte ein ironisches "Pumuckl in blond" hinzu und spielte damit auf die beliebte Kinderserie mit dem roten Kobold an.

Dieser schwer zu bändigende Zustand ihres Schopfes ist wohl den neuen Umständen zu verdanken. Seit wenigen Wochen trägt Anna nämlich einen sommerlichen Bob, was sie sehr glücklich macht. "Habe ich schon mal erwähnt, dass ich meine neuen Haare liebe? [...] Der beste Haarschnitt für die namibische Hitze", freute sich die Neu-Farmerin in einem Instagram-Beitrag Mitte November.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser in Afrika, April 2019

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, ehemalige "Bauer sucht Frau"-Kandidatin

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser im November 2019

