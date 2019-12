Diese Fotos sind zum Dahinschmelzen! Jessica Alba (38) ist nicht nur Hollywood-Star und Unternehmerin, sondern auch dreifache Mutter. Nach ihren Töchtern Honor (11) und Haven (8) erblickte Ende 2017 ihr erster Sohn das Licht der Welt. Wie vernarrt sie in Hayes (1) ist, beweist die Schauspielerin immer wieder mit ihren Postings im Netz. Ihren Sohnemann um den Bauch geschnallt, ging es für die Beauty nun auf Shopping-Tour. Dabei stahl Hayes seiner berühmten Mami doch glatt die Show!

Total entspannt schlenderte Jessica mit einer Nanny und ihrem Spross nun durch die Straßen von West Hollywood. Den fast Zweijährigen trug sie in einer Babytrage vor sich her, sodass er die Geschehnisse um sich herum beobachten konnte. Angespornt vom Trubel der belebten Stadt kam der Lockenkopf offenbar ordentlich in Fahrt: Immer wieder lachte er die Passanten an, strampelte wild umher und streckte seine Beine aus. Dabei wird auch deutlich, wie groß Hayes schon geworden ist.

Ob Jessica genervt war von dem aktiven Jungen? Keineswegs! Die 38-Jährige lachte mit ihrem Spross und schien ihm immer wieder Scherze ins Ohr zu flüstern, die Hayes nur noch mehr zum Lachen brachten. Später zeigte er sich beim Shopping-Trip dann auch von seiner verschmusten Seite und umarmte seine Mama in einem Spielwarengeschäft ganz fest. Ob er sie mit dieser Geste zum Kauf eines Spielzeugs überreden wollte?

ActionPress Jessica Alba mit ihrem Sohn Hayes in West Hollywood

ActionPress Jessica Alba und Hayes in Los Angeles, Dezember 2019

ActionPress Jessica Alba und Hayes

