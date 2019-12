Stefan Mross (44) traut sich ein drittes Mal! Am vergangenen Sonntag fiel der Volksmusiker während Florian Silbereisens (38) Fernsehshow "Das Adventsfest der 100.000 Lichter" vor seiner langjährigen Freundin Anna-Carina Woitschack (27) auf die Knie und stellte ihr die Frage aller Fragen. Und die ehemalige DSDS-Kandidatin zögerte nicht lange und sagte Ja. Bereits seit drei Jahren sind die beiden ein Paar – und alles begann bei einem TV-Auftritt!

Im Juni 2016 war Anna-Carina zu Gast bei "Immer wieder sonntags" gewesen – einer Sendung, die seit vielen Jahren von Stefan moderiert wird. Damals hatte sie ihre neue Single "Zwischenspiel" vorgestellt und im Anschluss noch eine süße Überraschung für den 44-Jährigen. "Ich muss dir was gestehen. In den letzten sechs bis sieben Monaten habe ich mich intensiv jeden Tag und auch jede Nacht mit Stefan Mross beschäftigt. Und ich muss auch sagen, in der Zeit habe ich mich irgendwie in dich verliebt." Während der Sendung sollte das nur ein Scherz sein, denn die hübsche Blondine schwärmte in einer Showeinlage nur für eine Marionette, die das Ebenbild des Sängers war. Doch kurz darauf schien auch der echte Stefan ihr Herz höherschlagen zu lassen.

Dass sie den Entertainer heiraten möchte, steht für Anna-Carina schon länger fest. Als Promiflash sie im vergangenen Juli beim B2 Schlaghammer nach einer möglichen Hochzeit fragte, erklärte sie: "Also noch ist alles so wie immer. Wir sind seit fast drei Jahren zusammen und auch ohne Hochzeit immer noch ganz glücklich. Aber du, ich lass ich mich überraschen. So 2019 wäre schon ein schönes Jahr für eine Hochzeit."

ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei "Das Adventsfest der 100.00 Lichter"

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack 2016 bei "Immer wieder sonntags"

Defrance / ActionPress Anna-Carina Woitschack beim B2 Schlagerhammer in Berlin

