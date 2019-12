Sie können die Finger gar nicht mehr voneinander lassen! Seit wenigen Wochen ist bekannt: Nach der Trennung von seiner Ex und Baby-Mama Cheryl Cole (36) ist Liam Payne (26) wieder in festen Händen. Die neue Frau an seiner Seite ist Maya Henry (19) – und mit ihr gab der One Direction-Star Ende September bei einem Launch-Event von Escada x Rita Ora (29) in Paris sogar schon ein Red-Carpet-Debüt. Das sollte aber nicht die einzige Veranstaltung sein, bei der das junge Paar sein frisches Glück zeigt: Liam und Maya erschienen Hand in Hand auf einem Event in London.

Im Rahmen der British Fashion Awards 2019 fand am Montagabend im Londoner Laylow die berühmt-berüchtigte Fenty Party statt. Die konnten sich auch der Sänger und seine neue Flamme nicht entgehen lassen. In einem dunkelblauen Anzug mit schwarzem Kragen und schwarzen Schuhen erschien Liam – an seiner Hand: seine Freundin Maya, die liebevoll nach seinem Arm griff. Dabei wirkten die beiden total verliebt. Das Model trug ein schlichtes, schwarzes, schulterfreies Kleid mit einem gefiederten Saum. Ihre farblich passenden Pumps und ihre Tasche rundeten ihr Outfit ab.

Zuvor hatten sich die beiden auf dem roten Teppich im Blitzlichtgewitter der Fotografen gesonnt. Dort brillierte die brünette Beauty allerdings noch in einem mintgrünen Kleid im Mermaid-Stil, bevor sie sich für die anschließende Aftershow-Party noch einmal umzog.

Splash News Liam Payne und Maya Henry auf dem Weg zur Fenty Party im Laylow, London

Getty Images Liam Payne und Maya Henry bei den British Fashion Awards 2019

Getty Images Liam Payne und Maya Henry im November 2019

