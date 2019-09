Schon seit Längerem haben Fans über eine Turtelei von Liam Payne (26) und dem Model Maya Henry (19) spekuliert. Erst vor einigen Tagen machten die beiden dann ihre Beziehung offiziell und könnten seitdem nicht glücklicher sein. Im Netz machte der Sänger seiner Liebsten sogar schon eine rührende Liebeserklärung. Nun gingen die beiden noch einen Schritt weiter: Liam und Maya hatten ihren ersten Red-Carpet-Auftritt zusammen!

Wie Fotos beweisen, erschien das verliebte Pärchen am Sonntag bei einem Launch-Event von Escada x Rita Ora (28) in Paris. Der 26-Jährige setzte an diesem Abend auf einen schwarzen Look, während seine Freundin komplett in Rot erschien. Das Turtelduo hatte offenbar eine gute Zeit – beide tauschten immer wieder verliebte Blicke aus und konnte sich beinah vor Lachen nicht mehr einkriegen.

Liam und Maya kennen sich bereits seit vergangenem Jahr. Auf mehreren Events wurden die zwei damals gesichtet, von einer waschechten Beziehung war da aber noch nicht die Rede. Dem ehemaligen One Direction-Star wurden nämlich zu dieser Zeit mehrere Affären mit prominenten Damen wie Naomi Campbell (49) nachgesagt.

Instagram / liampayne Maya Henry und Liam Payne

Splash News Liam Payne und Maya Henry

MEGA Liam Payne und Maya Henry beim Dolce and Gabbana Fashionevent 2018

