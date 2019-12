Sie sind noch so verliebt wie am ersten Tag! Im Juni feierten Profi-Tänzer Massimo Sinató (39) und Moderatorin Rebecca Mir (27) bereits ihren vierten Hochzeitstag. Aus ihren tiefen Gefühlen füreinander machen die beiden wirklich kein Geheimnis: Regelmäßig widmen sie sich rührende Liebeserklärungen – und schmachten sich auch in der Öffentlichkeit bei jeder Gelegenheit an. Wie viel Massimo Rebecca bedeutet, beweist nun ihr emotionaler Geburtstagsgruß an ihn.

Via Instagram veröffentlichte die 27-Jährige jetzt ein zauberhaftes Hochzeitsfoto von sich und ihrem Mann, das sie wohl kurz nach dem Jawort zeigt – ihre Freude ist auf ihren strahlenden Gesichtern nicht zu übersehen. "Alles Liebe zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens", schrieb sie schlicht dazu. Ihre Follower sind hin und weg von dem Beitrag. Auch einige von Massimos Let's Dance-Kollegen wie Motsi Mabuse (38) und Jorge Gonzalez (52) ließen Herzchen in den Kommentaren.

Massimo ist am Montag 39 Jahre alt geworden und steht somit kurz vor der 40 – doch das stört das Energiebündel nicht im Geringsten! "Man(n) ist nur so alt, wie man sich fühlt.[...] Ich fühle mich immer noch total frei. Alter ist eh nur eine Zahl", kommentierte er seinen Geburtstag auf seinem Instagram-Kanal.

Joern Pollex/Getty Images Rebecca Mir, Moderatorin

Instagram / rebeccamir Rebecca Mir und Massimo Sinató

Getty Images Rebecca Mir und Massimo Sinato im November 2018 in Berlin

