Sie sind so verknallt wie am ersten Tag! Im Juni feierten Tänzer Massimo Sinató (38) und Moderatorin Rebecca Mir (27) bereits ihren vierten Hochzeitstag. Jetzt gönnte sich das viel beschäftigte Power-Paar einen wohlverdienten Urlaub zu zweit – und ließ auch seine Fans mit traumhaften Schnappschüssen aus Italien an der romantischen Stimmung teilhaben: So sehr lieben sich die beiden nach all der Zeit und trotz ihres stressigen Alltags noch heute!

Diese Beiträge auf den Instagram-Accounts der TV-Stars könnten kaum romantischer sein! Rebeccas Pärchenfoto zeigt sie und ihren Mann während eines Sonnenuntergangs am Strand – das Kussfoto verzierte sie zusätzlich mit dem Wort "Liebe". Ihr Göttergatte postete ebenfalls ein Paarfoto, allerdings zeigt seine Aufnahme die beiden tagsüber am Meer. Doch auch in der Sonne hat Massimo nur Augen für seine Auserwählte, wie der Schnappschuss beweist.

Erst vor Kurzem hatte der Let's Dance-Star seine Gefühle für seine Frau in Worte gefasst. "Du machst mich zum glücklichsten Mann auf Erden", hatte er seiner Liebsten anlässlich ihres Jahrestags im Netz mitgeteilt. Was haltet ihr von Rebeccas und Massimos Paarbildern? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab!

