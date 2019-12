Samantha sorgte bei Hochzeit auf den ersten Blick für den bisher spannendsten Moment der Staffel! Kurz vor der Trauung mit Serkan hatte die Fitness-Liebhaberin kalte Füße bekommen – alles deutete darauf hin, dass sie kurz vor dem Jawort einen Rückzieher machen könnte. Doch dann kam alles anders: Sam und Serkan wurden zu rechtmäßig verbundenen Eheleuten erklärt und sind mittlerweile total vernarrt ineinander. Gegenüber Promiflash verriet die Blondine nun, warum sie sich letztendlich doch fürs Heiraten entschieden hat.

Promiflash wollte den Grund dafür wissen, dass die Steuerfachangestellte doch "Ja" gesagt hat. Das sei einzig und allein Serkans Strahlen in den Augen geschuldet gewesen, plauderte sie aus. "Er hat so viel Freude und Ruhe ausgestrahlt. Wie hätte ich auch bei so einem sympathischen und offenen Auftreten 'Nein' sagen können?", erinnerte sich die 32-Jährige. "Er hat es mit seiner Art und Weise irgendwie geschafft, dass sich meine kalten Füße umstimmen ließen", fuhr sie fort.

Dem Bräutigam ging auch einiges durch den Kopf, als ihn seine Braut zunächst zappeln ließ. Er ist sich sicher, dass die beiden das Richtige getan haben. "Ich war happy, dass sie 'Ja' gesagt hatte. Und ich war mir sicher, dass meine Entscheidung 'Ja' zu sagen, die Richtige war", so Serkan im Promiflash-Interview.

"Hochzeit auf den ersten Blick" immer sonntags, um 17:30 Uhr, in Sat.1

Christoph Assmann / Sat.1 Samantha und Serkan bei ihrer "Hochzeit auf den ersten Blick", 2019

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan und Samantha während ihrer Trauung bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

Sat.1 / Christoph Assmann Serkan, Kandidat bei "Hochzeit auf den ersten Blick"

