Erwartet Rihanna (31) jetzt etwa Nachwuchs? Schon seit längerer Zeit reißen die Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft der Sängerin nicht ab. Hinzu kommt: In einem Interview plauderte die Musikerin im Oktober aus, dass sie gerne eines Tages Mutter sein wolle. Nun war Rihanna bei den British Fashion Awards in London zu Gast und ihr Auftritt brachte die Gerüchteküche erneut zum Brodeln: Fans vermuteten unter ihrem engen Kleid einen winzigen Babybauch!

Am Montag waren alle Blicke auf die "Diamonds"-Interpretin gerichtet: In einem figurbetonten, mintgrünen Satin-Kleid aus ihrer eigenen Fenty-Kollektion spazierte die Beauty über den roten Teppich. Nur kurze Zeit später diskutierten ihre Anhänger bei Twitter: "Ist Rihanna schwanger?" Tatsächlich lässt sich an RiRis Hüfte ein Mini-Bäuchlein erkennen – dies könnte aber genauso gut auch auf überschüssige Pfunde vom letzten Thanksgiving-Dinner hindeuten!

Bisher ignorierte die Künstlerin sämtliches Baby-Getuschel und scheint einfach nur ihre Beziehung mit dem Geschäftsmann Hassan Jameel zu genießen Am Abend der Preisverleihung entdeckten Rihannas Follower allerdings ein neues Traumpaar: Die Sängerin posierte neben dem Rapper ASAP Rocky (31) – und ein Twitter-Nutzer schrieb: "Sie würden die perfektesten Kinder aller Zeiten machen."

Splash News Rihannas vermeintlicher Babybauch

Anzeige

Getty Images Rihanna im November 2019

Anzeige

Splash News Rihanna und ASAP Rocky im Dezember 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de