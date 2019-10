Bahnt sich da etwa bald Nachwuchs bei Rihanna (31) an? Seit 2017 ist die Sängerin mit dem milliardenschweren Geschäftsmann Hassan Jameel aus Saudi-Arabien liiert. Schon öfter wurde über eine mögliche Schwangerschaft der Künstlerin spekuliert – bisher bestätigten sich die Vermutungen ihrer Community um einen Sprössling allerdings nicht. In einem kürzlich veröffentlichten Interview sorgte die Pop-Diva in Sachen baldiger Kinderplanung für Klarheit.

Schon lange warten die Fans der "Rude Boy"-Interpretin auf die freudige Nachricht – immerhin habe die Unternehmerin jetzt das passende Alter für Kinder. In einer Frage-Antwort-Runde der neuen Vogue-Ausgabe mit Chefredakteurin Anna Wintour (69) sprach RiRi Klartext! Zu der Angelegenheit, ob sie vorhabe, bald ein Baby zu bekommen, antwortete das Model mit weit aufgerissenen Augen und einem kichern: "Äh, ich denke nicht über solche Dinge nach, aber ... Gottes Plan". Die 31-Jährige überlasse dieses Thema also ab sofort dem Schicksal.

Einige Follower der Unterwäsche-Designerin mutmaßten mit Rihannas letzter Aussage eine Anspielung auf deren Ex-Freund Drake (32). Der Rapper veröffentlichte vergangenes Jahr einen erfolgreichen Hit mit dem Titel "God's Plan". Auch nach der Trennung versteht sich das ehemalige Paar noch super und ist seitdem befreundet.

Getty Images Rihanna bei einem Fenty Beauty-Event im Septmeber 2018 in New York

Getty Images Rihanna im Juli 2017

Getty Images Rihanna im Oktober 2018

