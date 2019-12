Miley Cyrus (27) hat es wieder getan! Nach dem Serien-Aus von Hannah Montana legte die US-Amerikanerin 2011 einen radikalen Imagewandel hin: Aus der niedlichen Schauspielerin wurde eine Skandalnudel mit kurzen Haaren, die bei jeder Gelegenheit sexuelle Anspielungen machte. Und seitdem kommen auch immer mehr Tätowierungen auf Mileys Körper hinzu. Erst Ende Oktober ließ sich die "Wrecking Ball"-Interpretin eine Rose stechen – nun durfte der Tätowierer ihres Vertrauens erneut die Nadel ansetzen!

Die 27-Jährige veröffentlichte in ihrer Instagram-Story mehrere Schwarz-Weiß-Fotos von dem neuen Kunstwerk: Ihren linken Bizeps ziert jetzt ein kleines Skelett mir einer diamant-besetzten Krone. Wie bei den meisten ihrer Tattoos verriet die Musikerin auch diesmal nicht, welche Bedeutung dieses für sie hat. Das Motiv reiht sich jedoch perfekt in die anderen Tätowierungen der Musikerin ein.

Die Aufnahmen dürften aber noch aus einem anderen Grund für die Fans von Miley Fans interessant sein: In den vergangenen Tagen wurde wild über eine Trennung von ihrem Freund Cody Simpson (22) spekuliert. Auf einem der aktuellen Fotos lehnt sich Miley jedoch an Cody an. Damit dürfte sie die Krisengerüchte wohl wortlos dementiert haben.

Instagram / mileycyrus Cody Simpson und Miley Cyrus, Dezember 2019

Instagram / mileycyrus Miley Cyrus' Skelett-Tattoo

MEGA Cody Simpson und Miley Cyrus im Oktober 2019

