Britney Spears (38) ist in ein neues Lebensjahr gestartet! Via Social Media hält der Popstar seine Community mit regelmäßigen Updates auf dem Laufenden: Von süßen Turtel-Pics mit ihrem Freund Sam über das schaurige Kostüm zu Halloween bis hin zum akrobatischen Paar-Workout ist alles dabei. Vergangenen Montag feierte die Blondine nun ihren Ehrentag – die "Toxic"-Interpretin wurde 38 Jahre alt! Jetzt teilte die Sängerin ein Video von dem Tag und wie sie ihn mit ihrem Partner verbrachte.

Bei Britney gibt es das volle Programm! Via Instagram postete das Geburtstagskind einen Zusammenschnitt des Tages und schrieb dazu: "It's my Bday, b*tches!", in Anlehnung an ihr berühmtes und mittlerweile geflügeltes Wort "It's Britney, b*tch". Nach einer Runde Bowling wagten sich die Zweifach-Mutter und der Fitnesstrainer mit Schlittschuhen auf eine Indoor-Eisfläche. Auch eine grandiose Torte mit Bildern der Musikerin und zahlreichen Luftballons durfte nicht fehlen. Das Paar schien den gemeinsamen Tag sehr zu genießen und mächtig Spaß zu haben!

Der Hottie war 2016 erstmals im Musikvideo zu "Slumber Party" an Britneys Seite aufgetaucht – kurz darauf machte das Paar seine Beziehung öffentlich. Auch der 25-Jährige gratulierte seiner Lebensgefährtin mit einer süßen Liebeserklärung via Instagram: "Wir leben, wir lachen, wir streiten und (vor allem) wir lieben!"

Splash News Britney Spears im Juli 2019

Splash News Britney Spears und Sam Asghari, September 2019

Splash News Britney Spears im Februar 2018

