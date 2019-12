Anna-Carina Woitschack (27) hat Ja gesagt! Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin wurde am vergangenen Samstag von ihrem Partner Stefan Mross (44) überrascht. In der Sendung "Das Adventsfest der 100.00 Lichter" von Florian Silbereisen (38) ging der Star-Trompeter vor einem Millionenpublikum vor seiner Angebeteten auf die Knie und hielt um ihre Hand an. Doch Anna-Carina hätte sich diese Frage vermutlich etwas früher gewünscht.

Im Promiflash-Interview beim B2 Schlagerhammer im Juli dementierte die 27-Jährige zuerst die Gerüchte um eine heimliche Trauung des Paares. Dass ein Antrag von Stefan in der Luft lag, schien sie allerdings zu vermuten: "Noch ist alles so wie immer. Wir sind auch schon seit fast drei Jahren zusammen und auch ohne Hochzeit ganz, ganz glücklich. Aber ich lasse mich überraschen. So 2019 wäre schon ein schönes Jahr für eine Hochzeit." Vor allem mit dem einprägsamen Datum des 9.9.2019 liebäugelte die Blondine. Das sollten die beiden Musiker nicht mehr schaffen und auch mit einer Eheschließung in diesem Jahr wird es wohl etwas knapp.

Zudem gab die "Leuchtturm"-Interpretin einen guten Einblick in das Beziehungsleben der beiden. Besonders schätze sie es, dieselbe Passion wie der Moderator zu haben. "Das ist einfach das Schönste, was es gibt. Wenn man beim Frühstück schon über die Musik reden kann und den anderen nervt es nicht", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Schließlich sei nicht jeder ein Fan von Volks- oder Schlagermusik.

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Das Adventsfest der 100.00 Lichter"

THÜRINGEN PRESS / ActionPress Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross bei der ARD-Livesendung "Das Adventsfest der 100.00 Lichter"

KS-Fotografie / ActionPress Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack bei "Immer wieder sonntags"

