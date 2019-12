Nach Bauer sucht Frau heißt vor Bauer sucht Frau International! Pünktlich zum Fest der Liebe gibt es für alle Fans der Kult-Kuppelshow sensationelle Neuigkeiten: Amors Gehilfin Inka Bause (51) verkuppelt auch 2020 im Spin-off wieder über Ländergrenzen hinaus. Ob in Österreich, Italien, Indien, Südafrika, Mexiko, Australien oder Neuseeland – rund um den Globus warten die teilnehmenden deutschstämmigen Landwirte gespannt auf Post. Die Besonderheit in diesem Jahr: zwei von ihnen sind weiblich. Und hier sind die sieben Bauern und Bäuerinnen auf der Suche nach dem großen Glück!

Am 25. und am 26. Dezember, jeweils um 19:05 Uhr, werden die neuen Bauern und Bäuerinnen auf RTL vorgestellt – bis dahin müssen die Zuschauer mit Fotos vorlieb nehmen. Bauer Daniel ist das Nesthäkchen unter den Farmern. Mit gerade einmal 22 Jahren sucht er in Neuseeland die Partnerin fürs Leben. Aber auch der 60-jährige Naturliebhaber Gerhard in Südafrika freut sich schon auf das TV-Experiment. In Indien wartet Ashok (42) auf seine Braut, die sich traut. Und last but not least sind Christoph (30) aus Italien und Emanuel (44) aus Österreich mächtig gespannt, ob sie von Inka tatsächlich verkuppelt werden.

Highlight und absolute Premiere bei 'Bauer sucht Frau International' sind die weiblichen Farmer: Denn in der zweiten Staffel des Flirtformat-Ablegers suchen erstmals zwei Ladys ihren Herzbuben! Vivien (38) führt eine Geflügelfarm in Australien, wohin sie 2005 mit ihrem damaligen Freund auswanderte. Kaffeebauerin Katharina (51) hingegen wird in Mexiko nach ihrem Mister Right suchen.

TVNOW Daniel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Gerhard, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TNOW Ashok, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Christoph, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Emanuel, "Bauer sucht Frau International"-Kandidat 2020

TVNOW Vivien, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2020

TVNOW Katharina, "Bauer sucht Frau International"-Kandidatin 2020

