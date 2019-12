Der Hype hört nicht auf! Seit einigen Jahren haben sich in der deutschen Medienlandschaft Podcasts etabliert. Das Binge Watching von Filmen und Serien wird von vielen Netz-Usern nun um informative, witzige oder gesellschaftskritische Audio-Beiträge, die gestreamt werden können, erweitert. Besonders zwei deutsche Duos haben es nicht nur an die deutsche Streaming-Spitze geschafft – sondern zählen auch weltweit zu den meistgestreamten Podcasts auf Spotify. Die aktuell erfolgreichste Webgesprächs-Show in Deutschland ist "Gemischtes Hack" von Felix Lobrecht (30) und Tommi Schmitt.

Gemischtes Hack, bestes Hack! Der Berliner Comedian Felix und TV-Comedy-Autor Tommi nehmen ihren Podcast seit knapp anderthalb Jahren auf. Die Hackis dürfen sich seitdem wöchentlich über eine neue Folge freuen. Im Format werden unter anderem verkopfte Geschichten aus Felix' Touralltag besprochen, oder in fünf schnellen Fragen an das Gegenüber aberwitzige aber auch politische Themen behandelt. Auch die lustigen Anekdoten, die beliebte Rubrik "Tommi's Detektei", sowie zahlreiche Insider werden von den Fans gehyped. Wie Spotify bekannt gab, ist "Gemischtes Hack" der meistgestreamte Podcast in Deutschland. Weltweit landet er sogar auf Platz drei!

Den zweiten Rang der meistgestreamten Podcasts Deutschlands sahnt "Fest und Flauschig" ab. Moderator Jan Böhmermann (38) und Musiker Olli Schulz (46) behandeln darin ebenso eine Fülle an Themen. Neben einem Rückblick auf die meist turbulente Woche der beiden TV-Größen kommen auch gesellschaftskritische Diskussionen kommen nicht zu kurz. Zudem werden auch öfter Stargäste in die Show eingeladen, wie unter anderem Bill Kaulitz (30) oder Deniz Yücel (46). Im internationalen Vergleich landen sie hinter Felix und Tommi auf dem vierten Platz der Spotify-Streams.

Absoluten Nervenkitzel bietet der Podcast "Verbrechen" der Zeitung "Die Zeit". Darin spricht Wissensresortleiter Andreas Sentker mit Zeit-Chefredakteurin und Expertin für Verbrechen Sabine Rückert über spannende Kriminalfälle, die wirklich passiert sind. Ob brutale Morde oder dramatische Vermistenfälle – die Podcaster greifen nicht nur die Story auf, sondern berichten auch über die meist fesselnden Hintergründe. In Deutschland landen sie damit auf Platz drei der meistgestreamten Spotify-Podcasts.

Auf dem vierten Platz in Deutschland landet der True-Crime-Podcast "Mordlust" mit Laura und Paulina. Den fünften Rang räumt der beliebte Podcast der zwei Berliner Frauen Ariana Baborie und Laura Larsson mit "Herrengedeck – Der Podcast" ab. Welchen Podcast hört ihr am liebsten? Stimmt in der Umfrage ab!

Hauter,Katrin; ActionPress Felix Lobrecht, Comedian

Anzeige

Getty Images Jan Böhmermann, Moderator

Anzeige

Getty Images Olli Schulz, Schauspieler

Anzeige

gbrci / Future Image / ActionPress Sabine Rückert, Chef-Redakteurin der Zeit

Instagram / ariana_baborie Ariana Baborie und Laura Larsson, Podcast-Stars



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de