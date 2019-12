Jetzt packt Alexander Hindersmann (31) über Nadine Klein (34) aus! Bei Die Bachelorette 2018 setzte sich der Personal Trainer aus Gammelby gegen seine Mitstreiter durch und ergatterte die letzte Rose der begehrten Junggesellin. Doch die Romanze, die vor laufenden Kameras begann, war nur von kurzer Dauer: Nur wenige Monate nach der Ausstrahlung des Finales war bei den beiden alles schon wieder aus und vorbei. Jetzt erhebt der Fitness-Fan harte Vorwürfe gegen seine Verflossene: Sie hat ihn seiner Meinung nach an der Nase herumgeführt!

Bei Bachelor in Paradise – Der Talk geriet der Frauenschwarm mit Moderatorin Frauke Ludowig (55) über Nadine ins Plaudern. "Sie hat komplett mit mir gespielt", meinte er klipp und klar. "Ich war ja mittendrin und weiß, wie alles abgelaufen ist und wer was gegeben hat", fuhr Alex fort. Frauke bohrte nach und wollte wissen, was Nadines Intension gewesen sein könnte. "Meine Meinung ist immer noch, dass sie was aus ihrem Leben machen wollte – hat sie geschafft. Ich habe das Spiel irgendwann nicht mehr mitgespielt, bin meinen Weg gegangen. Sie ist ihren Weg gegangen und ist jetzt mittlerweile, glaube ich, auch da, wo sie hinwollte", erzählte Alex.

In der diesjährigen Bachelorette-Staffel mit Gerda Lewis (27) und auch bei Bachelor in Paradise versuchte der Verschmähte sein Glück erneut. Beide Flirtformate verließ Alex aber freiwillig. Seine Teilnahme bereut er aber nicht: "Ich habe mich menschlich so viel weiterentwickelt, das ist das, was für mich zählt", lautete sein Fazit.

MG RTL D Alexander Hindersmann und Nadine Klein in der letzten Nacht der Rosen

Hofer, Günter / ActionPress Alexander Hindersmann beim SWR3 New Pop Festival "Das Special"

M. Weber / ActionPress Nadine Klein im Januar 2019

